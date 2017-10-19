مترو الأنفاق يستعد لفصل الشتاء

متابعات: أعلن المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، أنه يجرى الاستعداد لفصل الشتاء بالخطوط الثلاثة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية والتنفيذية، لتلافى المشكلات والسلبيات حال حدوثها . وأكد أنه يتم التعامل مع أى…

متابعات:



أعلن المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، أنه يجرى الاستعداد لفصل الشتاء بالخطوط الثلاثة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية والتنفيذية، لتلافى المشكلات والسلبيات حال حدوثها .



وأكد أنه يتم التعامل مع أى طوارئ بشكل سريع، والعمل على إزالتها فور حدوثها، حفاظا على انتظام حركة تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة .



وأكد المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أنه تم تأمين الشبكة الهوائية الكهربائية المعلقة بالخط الأول، والقضيب الثالث بالخط الثانى والثالث، وجاهزية طلمبات شفط المياه، ونظافة وصلاحية موانع الصواعق.



كما أكد أنه يجرى الانتهاء من عمل صيانة مخرات السيول بجميع المحطات النفقية، وتطهير شبكات الصرف بالمحطات والأنفاق ونظافة وجاهزية المجر، كما تم نشر فرق الطوارئ والصيانة والأمن الصناعى بجميع المحطات.

