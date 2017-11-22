مترو الأنفاق: نتكبد خسائر بسبب التدافع والزحام

أحمد عاشور قال أشرف كريشة، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن ثقافة الشعب المصري تعتبر من أحد العوامل التي تتسبب في خسائر مترو الأنفاق، خاصة بسبب الزحام والتدافع على أبواب القطارات، التي تؤدي إلى ارتفاع فترة تكاليف التشغيل. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدي النقل الحضري الثاني، الذي تم تنظيمه بالتعا

أحمد عاشور

قال أشرف كريشة، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن ثقافة الشعب المصري تعتبر من أحد العوامل التي تتسبب في خسائر مترو الأنفاق، خاصة بسبب الزحام والتدافع على أبواب القطارات، التي تؤدي إلى ارتفاع فترة تكاليف التشغيل.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدي النقل الحضري الثاني، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ووزارتي النقل والاستثمار.

وأكد كريشة أن الحكومة رفعت سعر تذكرة المترو إلى جنيهان بدلاً من واحد، للحفاظ على أصول مترو الأنفاق من الانهيار، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق منظومة جديدة لتسعير تذاكر المترو تراعي العادلة بين المسافة والتسعير، فلا يعقل أن يتم المساواة بين من يركب محطتين و27 محطة في تسعير التذاكر.