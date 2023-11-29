مترو الأنفاق: مد العمل ساعة إضافية أيام الخميس بالخط الأخضر لمدة شهر

أعلنت شركة “آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو”، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث لـ«مترو الأنفاق» وقطار العاصمة، أنه سيتم تمديد ساعات العمل بالخط الثالث للمترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا، حيث يتم تطبيق القرار بدءا من الغد ولمدة شهر ، وذلك بتوجيهات من النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

يأتي القرار استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها.

وتتميز شركة “آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو” بالتجاوب مع جمهورها من العملاء وإدخال تعديلات على جدول تشغيل القطارات وفقا للمناسبات المختلفة التي يتفاعل معها الشعب المصري، من بينها مباريات كرة القدم وساعات العمل في رمضان والأعياد بالإضافة إلى المناسبات الثقافية المختلفة، حيث يخدم الخط الأخضر الثالث لـ«مترو الأنفاق» عددا من المحطات الحيوية من بينها الاستاد وأرض المعارض والعباسية وباب الشعرية.