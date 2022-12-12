مترو الأنفاق: «مؤثر خارجي» يتسبب فى حدوث عطل بين محطتي السادات وزغلول

قال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن السبب في حدوث عطل مفاجئ بالخط الأول بين محطتي أنور السادات وسعد زغلول هو مؤثر خارجي أعلى النفق.

وأوضح أن المؤثر الخارجي أعلى النفق تسبب في حدوث عطل بالشبكة الكهربائية بين محطتى السادات وسعد زغلول اتجاه المرج، لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى حدوث ماس كهربائى وقطع بالشبكة الكهربائية.

وأضاف أنه على الفور تم تشغيل حركة القطارات بالخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان فى الاتجاهين كالمعتاد والتشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين وتشغيل حركة القطارات فى منطقة العطل سكة واحدة (مفرد) فى الاتجاهين.

وأشار إلى أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ وجارٍ العمل على إصلاح العطل، وتم الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب بالمحطات المزدحمة لإمتصاص أى زحام بمحطات «مترو الأنفاق».