مترو الأنفاق: غدا عودة مواعيد تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة كالمعتاد

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة

لـ«مترو الأنفاق» عن عودة مواعيد تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة كالمعتاد بدءا من غد الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من شهر رمضان والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، حيث أصدر المهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق توجيهات بعودة مواعيد كما كانت قبل رمضان.

وأعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات كالمعتاد، لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 ص، وأن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 ص، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:04 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص.

وذكرت شركة مترو الأنفاق أنه تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات يبلغ 1375 رحلة يوميا، (الخط الأول 510 رحلات، والخط الثاني 602 رحلة، والخط الثالث 263 رحلة).

الالتزام بـ«التوقيت الصيفي» صباح يوم الجمعة المقبل

وأضاف عبد الهادي أنه سيتم الالتزام بالتوقيت الصيفي صباح يوم الجمعة المقبل وتعديل الساعة بتقديمها لمدة 60 دقيقة.

وأكد أن العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب، مناشدا الجمهور بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدا أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.