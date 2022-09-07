مترو الأنفاق: عودة العمل بالمواعيد المعتادة لقيام القطارات بالخط الثالث

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني بالتنسيق مع شركة “آر.ايه.تي.بي” ديف للنقل كايرو المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث الأخضر (العتبة – عدلي منصور) أنه بدء من صباح يوم الجمعة القادم سيتم عودة مواعيد قيام أول قطار صباحا من محطة العتبة ومحطة عدلي منصور فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا وآخر قطار مساءا من محطة العتبة فى إتجاه محطات عدلي منصور فى تمام الساعة 11:50 مساء، وقيام أخر قطار من محطة عدلي منصور فى إتجاه محطات العتبة فى تمام الساعة 11:15 مساءا وذلك بعد إنتهاء أعمال الإختبارات الخاصة، الأمر الذى كان يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث.

وطالب أحمد عبدالهادي متحدث شركة المترو جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

وتتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مستخدمى خطوط المترو لتفهمكم أسباب التأخير.