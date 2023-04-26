مترو الأنفاق: عودة الخدمة بشكل طبيعى في محطة حلوان

أعلنت الشركة المصرية لإدارة

مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة القطارات بمحطة حلوان وبمحطات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان، وذلك بعد حدوث عطل فني مفاجئ بأحد القطارات.

وأضاف الشركة أن العطل الفني حدث أثناء قيام أول قطار استكشاف دون ركاب من محطة حلوان فى اتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة القطارات، وتشغيل الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط فى الاتجاهين بشكل طبيعى، وتشغيل سكة واحدة فقط للاتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان، لتصبح محطة عين حلوان هى المحطة الانتهائية للخط الأول بشكل مؤقت، حتى تم إصلاح العطل وتشغيل محطة حلوان بشكل طبيعي.

وأكدت شركة مترو الأنفاق أن القطار كان خاليًا تمامًا من الركاب، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وتم العمل على قدم وساق حتى تم إصلاحه وعودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي فى الاتجاهين.

وتتقدم شركة المترو بالاعتذار مرة أخرى لجمهور الركاب مستخدمي الخط الأول حلوان – المرج الجديدة عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادة الشركة، وتتقدم بالشكر لحسن التعاون معها.