مترو الأنفاق: عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بين محطتي ناصر والسادات

أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية في الخط الأول بين محطتى جمال عبدالناصر وأنور السادات اتجاه المرج، لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى تشغيل حركة القطارات بالخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان فى الاتجاهين كالمعتاد والتشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين وتوقف حركة القطارات فى منطقة العطل.

وأضاف أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ، وجارٍ العمل على إصلاح العطل فى أسرع وقت، وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص أى زحام قد يحدث.

وطالب جمهور الركاب بالتواصل مع شركة مترو الأنفاق عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.