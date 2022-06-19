أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق رفع حالة الطوارئ، مع بدء امتحانات الثانوية العامة، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة في محطات المترو بالخطين الأول والثاني.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي خطوط المترو وتعليمات المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المترو بضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه طلبة الثانوية العامة أثناء توجههم لأداء الامتحانات غدا الإثنين مع التأكيد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال عمليات التعقيم والتطهير داخل المحطات والقطارات.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحا مروراً بأوقات الذروة حتى انتهاء التشغيل في تمام الساعة الواحدة صباحا والتي تقدر بعدد رحلات 1090 رحلة مقسمة بعدد 488 رحلة للخط الأول (حلوان – المرج الجديدة) وعدد 602 رحلة للخط الثاني من (شبرا – المنيب).

وسيتم الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية، تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق.

تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل محطات المترو

كما سيتم تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، بالإضافة إلى الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث، مع التأكيد على تواجد وانتشار شرطة المترو التابعة لشرطة النقل والمواصلات بجميع المحطات، مع عمل أكمنة ثابتة بالمحطات وعلى الأرصفة، وأخرى متحركة داخل القطارات على مدار ساعات التشغيل مع المتابعة المستمرة من خلال شبكة كاميرات المراقبة التى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وذلك لضبط كافة أشكال الظواهر السلبية والتعامل معها على الفور.

وأكد أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، لافتا إلى أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمي المرفق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فوري من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأضاف أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثاني والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي تستقبل الشكاوى المتعلقة بالجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط، مؤكدا على احترام المواطنين والسعي لتقديم أفضل خدمة لهم وهو ما تهدف إليه إدارة مترو الأنفاق.