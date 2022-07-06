مترو الأنفاق: رفع حالة الطوارئ خلال عطلة عيد الأضحى

انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بتقديم كل سبل الراحة داخل مرفق المترو.

وأوضح المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة مستمرة في مواعيد العمل الحالية وأن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطين الأول والثاني في تمام الساعة 5:15 ص، وأن نهاية التشغيل الساعة 1:00 ص بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ1090 رحلة بالخطين الأول والثاني.

وعدد رحلات الخط الأول (حلوان/ المرج الجديدة) يبلغ 488 رحلة، بينما عدد رحلات الخط الثاني (شبرا الخيمة/ المنيب) يبلغ 602 رحلة، بعدد 43 قطار يعمل بالخط الأول و22 قطار يعمل بالخط الثاني على أن يتم زيادة هذه القطارات بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك والمقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء من يوم 9 حتى يوم 14 يوليو.

وأكد أن مواعيد قيام أخر القطارات حاليا هى نفس المواعيد التي سيتم الاستمرار في العمل بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يكون موعد قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان 11:20 م ومن محطة المرج الجديدة 11:30 م، وسيقوم آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب 11:40 م، حيث يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص، مع قيام آخر قطار من محطة العتبة فى اتجاه عدلي منصور الساعة 11:00 م حتى الانتهاء من افتتاح المرحلة الجديدة للخط الثالث.

ومن جهته، قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي للشركة أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع محطات الخط الأول والخط الثاني وأن الاستعدادات شملت أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف والبالغ عددها 20 نقطة إسعاف موزعة بالخطين الأول والثاني داخل المحطات وعلى الأرصفة للتدخل السريع أثناء حدوث أي حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجاني لجميع مستخدمي مترو الأنفاق من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة.

المترو يدفع بجميع فرق الطوارئ لمواجهة أي أعطال مفاجئة

كما أنه تم أيضا الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، كما أنه يتم الدفع بجميع القطارات الإضافية المكيفة أثناء الموجه الحاره تخفيفا وتيسيرا على جميع ركاب المترو ومنعا لحدوث أى تكدسات أو زحام على الأرصفة.

وأكد على أنه هناك تنسيق كامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لعمل أكمنة سرية ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور وذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطين الأول والثاني وأن هناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

وأوضح متحدث المترو أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع جميع مستخدمى المرفق لإستقبال الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 والرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على الفيسبوك.

وذكر أنه يتواجد داخل عدد من محطات مترو الأنفاق والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط، مؤكدا احترام المواطنين والسعي في تقديم أفضل خدمة لهم.