مترو الأنفاق: توقف الخدمة مؤقتًا في محطة حلوان بسبب عطل فني

أعلنت الشركة

لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه أثناء قيام أول قطار استكشاف دون ركاب من محطة حلوان في اتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول تم حدوث عطل فني مفاجئ، لافتة إلى توقف حركة القطارات بشكل مؤقت بمحطة حلوان.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق أن القطار خال تماما من الركاب وأنه سيتم توقف حركة القطارات بمحطة حلوان بالخط الأول بشكل مؤقت، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على عودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي في الاتجاهين.

وأكدت الشركة بأنه يتم الآن تشغيل حركة قطارات الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط في الاتجاهين بشكل طبيعي، وتشغيل سكة واحدة فقط للاتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان لتصبح محطة عين حلوان هي المحطة الانتهائية للخط الأول بشكل مؤقت لحين إصلاح العطل وتشغيل محطة حلوان بشكل طبيعي.

وتتقدم الشركة بالاعتذار لجمهور الركاب مستخدمي الخط الأول حلوان – المرج الجديدة عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادة الشركة، وتؤكد أن العمل يجرى على قدم وساق لعودة حركة القطارات بالخط الأول بالكامل إلى طبيعتها في الاتجاهين.