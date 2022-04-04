نقل وملاحة

مترو الأنفاق: توزيع 500 وجبة لإفطار صائم في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني

لليوم الثالث على التوالي
محمود محسن 9:28 م, الأثنين, 4 أبريل 22 9:28 م, الأثنين, 4 أبريل 22

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لليوم الثالث على التوالي من أيام شهر رمضان المبارك، إستمرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، في توزيع الوجبات الخفيفة في محطات المترو وقت أذان المغرب، وذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، حيث يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير.

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وأوضحة شركة مترو الأنفاق في بيان صحفي أن تم توزيع 500 وجبة خفيفة بكل محطة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، لافتة إلى أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو الأكثر كثافة (الشهداء – أنور السادات – العتبة – المرج الجديدة – جامعة القاهرة – شبرا الخيمة – كلية الزراعة – روض الفرج – السيدة زينب).

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الجدير بالذكر ان هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبه إفطار خفيفة داخل المترو حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة بالخير واليمن والبركات.

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بقلم محمود محسن

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