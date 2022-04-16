نقل وملاحة

مترو الأنفاق: تم توزيع 7500 وجبة خفيفة لإفطار صائم منذ أول رمضان

بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية
محمود محسن 8:17 م, السبت, 16 أبريل 22 8:17 م, السبت, 16 أبريل 22

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إنتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من توزيع عدد 7500 وجبة خفيفة لإفطار صائم، وذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية

وذكر الشركة المصرية للمترو أن بيتم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميا بعدد 500 وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب

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وأشارت إلى أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة (الشهداء – أنور السادات – العتبة – المرج الجديدة – جامعة القاهرة – شبرا الخيمة – كلية الزراعة – روض الفرج – السيدة زينب – حلوان).

يشار إلى أن الشركة المصرية للمترو بدأت مبادرة هنفطر فى المحطة منذ أول أيام شهر رمضان.

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جدير بالذكر ان هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد 15000 وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك.

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بقلم محمود محسن

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