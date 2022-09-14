مترو الأنفاق تمد فترة استخراج الاشتراكات للساعة الثامنة مساء

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مد ساعات العمل بمكاتب اشتراكات المترو، ابتداءً من السبت القادم، ضمن استعدادات استخراج الطلبة لاشتراكات العام الدراسي الجديد، من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 .

وأكدت بدء العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الثامنة مساء طوال الأسبوع، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية، حيث يتم التشغيل بهما من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

ويبدأ استخراج التذاكر الموسمية للطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة يوم السبت 24 سبتمبر 2022 حتى الانتهاء من جميع الاشتراكات ضمن مكاتب الخطوط الثلاثة.