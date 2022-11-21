«مترو الأنفاق» تكرم بطلة السباحة البارالمبية لذوي الهمم (صور)

كرم المهندس على الفضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق السباحة البارالمبية المصرية لذوي الهمم، ملك ممدوح محمد من أبناء العاملين بالشركة لتفوقها الرياضي والدراسي.

ملك ممدوح صاحبة التاسعة عشر عامًا والطالبة بالفرقة الأولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ولاعبة نادى البنك الأهلي والحاصلة على برونزية العالم فى الاتحاد الخماسي للسباحة البارالمبية لذوى الهمم “حركي”.

حيث حصلت على أكثر من سبعين ميدالية مابين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية فى مختلف البطولات المحلية والعالمية ممثلة للمنتخب المصري، وذلك فى ظل اهتمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتشجيع ذوي الهمم وتقديم كامل الدعم لهم.

وأوضح والد ملك، ممدوح محمد فنى أول بالقوى الكهربائية بالخط الثانى لمترو الأنفاق، أنها متفوقة أيضا دراسيا منذ الصغر حيث حصلت فى المرحلة الثانوية على مجموع 90%.

وتابع والدها أنه تمت إضافة 2% إلى مجموعها كحافز رياضي وتمكنت من الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة لتكمل مسيرتها الرياضية داخل الجامعة وتمثل منتخب الجامعة، وذلك بعد حصولها على المركز الأول بالميدالية الذهبية لكليتها.

وذكر أن “ملك” ستمثل منتخب مصر فى بطولة العالم للسباحة البارالمبية والتى ستقام داخل جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية فى الفترة من 26 حتى 30 نوفمبر لعام 2022.

وتقدمت أسرة “ملك” بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى المهندس علي الفضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على الاهتمام بذلك التكريم والتشجيع وحسن الاستقبال.

متمنين له دوام الصحة والعافية لأنه بمثابة الأب الداعم لجميع أبنائه المتفوقين دراسيا ورياضيا من أبناء العاملين بالشركة.

وحرص المهندس علي الفضالي على توجيه كلمات الشكر والتقدير والدعم إلى البطلة المصرية “ملك” ووصفها بالواجهة المشرفة لمصر ولشركة مترو الأنفاق كونها أحد أبناء العاملين.

وطالبها بمزيد من التفوق والتقدم وتحقيق المزيد من النجاحات الدراسية والرياضية ، وتم التقاط الصور التذكارية مع البطلة وأسرتها وسط سعادة عارمة من الجميع .

ويتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص الشكر والتقدير والتهنئة لجميع أبناء العاملين لتفوقهم الدائم فى مختلف المجالات الرياضية والدراسية متمنيين لهم دوام التقدم والنجاح .