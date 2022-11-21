«مترو الأنفاق» تقيم 6 كيانات تتنافس على صيانة الشبكة الهوائية لخط «حلوان – المرج» 

تعكف الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق -التابعة لوزارة النقل – على تقييم 6 كيانات محلية وعالمية تتنافس على تنفيذ أعمال صيانة الشبكة الهوائية للخط الأول لمترو «حلوان – المرج».

قالت مصادر مطلعة إن قائمة الكيانات تتوزع بواقع 3 عاملة فى السوق المحلية ومثلها أجنبية، إحداهم ألمانية والأخريان فرنسيتان، لافتة إلى أنه جار فحص جميع العطاءات المقدمة وفقا لضوابط دقيقة.

وأوضحت أن التكلفة المتوقعة للمشروع تتجاوز 400 مليون جنيه، ستوفرها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من مواردها الذاتية، مشيرة إلى أنه يستهدف أن يتم إطلاق العمل فى المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل.

وذكرت أن الهدف من تنفيذ تلك الأعمال، توفير القدرة الفنية للأنظمة الإلكترونية لتتناسب مع القطارات الحديثة التى ستتسلمها «المصرية لإدارة المترو» قريبًا من «ألستوم» الفرنسية، الأمر الذى يسهم فى تقليل الزحام على الأرصفة، وتحسين مستوى إجراءات الأمان بمحطات خروج ودخول الركاب، إلى جانب ‏خفض تكلفة الصيانة السنوية، ما سيكون له مردود على تكلفة التشغيل.

ووافق مجلس الوزراء نهاية فبراير الماضى على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارًا لخط «حلوان – المرج» بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لإصلاح الوحدات المتحركة.

ويأتى ذلك من خلال قرض توفره الشركة الفرنسية، تبلغ مدته 40 عامًا، منها 15 عامًا فترة سماح، و25 سنة فترة سداد.

ويبلغ إجمالى قيمة مساهمة الحكومة المصرية فى تمويل الصفقة مليارا و183 مليون جنيه، إذ تقدر نسبة المكون المحلى فى التصنيع بنحو %13.3 من خلال التعاون مع مصنع «سيماف».

وبدأ تشغيل الخط عام 1987 ويمتد بطول 44 كم من محطة حلوان حتى المرج الجديدة، ويتم التشغيل يوميًا بمتوسط 480 رحلة يومياً، عبر 58 قطارًا، بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم/ساعة.

وأشارت المصادر إلى أن فترة تنفيذ صيانة الشبكة الهوائية بالخط ربما تستغرق 24 شهرًا من بداية استلام المواقع، لافتة إلى أن الأعمال ستتم بالتزامن مع استمرار حركة التشغيل اليومى للمرفق.