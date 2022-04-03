مترو الأنفاق تطلق حملة هنفطر فى المحطة بالتنسيق مع بنك الطعام وجمعية رسالة

دشنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حملة «هنفطر فى المحطة» بمحطات المترو الرئيسية والتبادلية مع أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث قام بتنظيم الحملة العلاقات العامة بشركة المترو بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية طوال شهر رمضان، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة النقل وللعام الثاني على التوالي.

المترو

وتقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميا بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع المهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وقام أحمد عبدالهادي متحدث شركة مترو الأنفاق بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية بتوزيع 500 وجبة خفيفة في 10 محطات بالخط الأول والثانى على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب.

ويتم التوزيع داخل المحطات التبادلية لخطوط لمترو والأكثر كثافة (الشهداء – أنور السادات – العتبة – المرج الجديدة – جامعة القاهرة – شبرا الخيمة – كلية الزراعة – روض الفرج – السيدة زينب).

الجدير بالذكر ان هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك.