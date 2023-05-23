«مترو الأنفاق» تطرح مناقصة لصيانة المحطات الكهربائية والشبكة الهوائية للخط الأول

طرحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (التابعة لوزارة النقل) مناقصة على الكيانات المحلية للمنافسة على أعمال صيانة جميع معدات ومهمات المحطات الكهربائية والشبكة الهوائية بالخط الأول للمترو «حلوان – المرج»، قبل منتصف مايو المقبل، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وبدأ تشغيل الخط الأول للمترو عام 1987 ويصل طوله إلى 44 كم من محطة حلوان حتى المرج الجديدة، بمتوسط 480 رحلة يوميًا، عبر 58 قطاراً، بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم / ساعة.

وأضافت لـ«المال» أن تكلفة الأعمال قد تكون فى حدود 250 مليون جنيه، ستوفرها شركة المترو من مواردها الذاتية.

وأشارت إلى أن مدة التعاقد تصل إلى 12 شهرًا من تاريخ إعلان الفائز، وقابل للتجديد لفترة مماثلة مقابل زيادة قيمة الأعمال بنسبة %5.

ولفتت المصادر إلى أن الكيان الفائز سيكون ملزمًا أمام وزارة النقل، بتقديم برنامج يغطى جميع أعمال الصيانة المخططة وقيمتها بشكل دقيق، مصحوبًا بتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها أسبوعيًّا، لاسيما أنها ستتم خلال 3 ساعات يوميًا، من 1.5 حتى 4.5 صباحا.

وأوضحت أن من أهم المعايير الأساسية التى تضمنتها كراسة شروط المناقصة، وجود خبرات سابقة لفترة 10 سنوات، ولا تقل أعمال الشركات المتقدمة للمناقصة عن 10 مليارات جنيه فى آخر 5 سنوات، وأن تكون من الفئة الأولى باتحاد التشييد والبناء، لافتة إلى أنه سيتم صرف المستحقات بصفة شهرية وفقًا للتكلفة الإجمالية المتفق عليها فى التعاقد.

وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالى فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة، وشهد أواخر 2021 إبرام اتفاقية بين كل من وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لتطوير الخط.

وجرى الاتفاق فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية هى «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكا الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبى» على المساهمة بحزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط الأول، والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى 751 مليونًا.