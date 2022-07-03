«مترو الأنفاق» تطرح مناقصة صيانة المحطات الكهربائية والشبكة الهوائية لخط «حلوان - المرج»

طرحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، التابعة لوزارة النقل، مناقصة عالمية لتنفيذ أعمال صيانة المحطات الكهربائية والشبكة الهوائية للخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان – المرج»، التى تستهدف بدء أعمالها قبل نهاية العام الحالى -بحسب تصريحات مصادر مطلعة بالمشروع.

وأضافت المصادر لـ«المال» أنه تم فتح باب تلقى العروض والعطاءات الفنية والمالية لكل الكيانات المحلية والخارجية الراغبة فى المنافسة على المشروع، والذى يتوقع أن تتجاوز تكلفته 250 مليون جنيه، موضحة أنه سيتم بدء تقييم العطاءات الفنية منتصف أغسطس المقبل.

وتابعت أن التطويرات المقرر تنفيذها بمحطات الخط تتماشى مع القطارات الحديثة التى ستتسلمها -المصرية لإدارة المترو- قريبًا من شركة ألستوم الفرنسية، الأمر الذى يسهم فى تقليل الزحام على الأرصفة، وتحسين مستوى إجراءات الأمان بمحطات خروج ودخول الركاب، إلى جانب ‏خفض تكلفة الصيانة السنوية، ما سيكون له مردود على تكلفة التشغيل.

ووافق مجلس الوزراء نهاية فبراير الماضى على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارًا لخط «حلوان – المرج» بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لإصلاح الوحدات المتحركة.

ويأتى ذلك من خلال قرض توفره الشركة الفرنسية، تبلغ مدته 40 عامًا، منها 15 عامًا فترة سماح، و25 عامًا فترة سداد.

ويبلغ إجمالى قيمة مساهمة الحكومة المصرية فى تمويل الصفقة مليارا و183 مليون جنيه، إذ تقدر نسبة المكون المحلى فى التصنيع %13.3 من خلال التعاون مع مصنع «سيماف».

وبدأ تشغيل الخط عام 1987 ويمتد بطول 44 كم من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، ويتم التشغيل يوميًا الساعة 5:00 صباحًا، وينتهى 12:00 منتصف الليل، بمتوسط 480 رحلة يومياً، عبر 58 قطارًا، بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم/ساعة.

وأشارت المصادر إلى أن فترة تنفيذ صيانة المحطات الكهربائية والشبكة الهوائية بالخط ربما تستغرق 24 شهرًا من بداية استلام المواقع، لافتة إلى أن الأعمال ستتم بالتزامن مع استمرار حركة التشغيل اليومى للمرفق، ومن ثم فإن اختيار الشركة المناسبة سيخضع لعملية تقييم دقيقة يراعى فيها الخبرات السابقة فى المشروعات المماثلة، ودرجة ملاءمتها المالية.