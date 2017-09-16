مترو الأنفاق تشارك فى معرض صناع مصر

المال -خاصشاركت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في معرض صناع مصر، والذي نظمته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بقاعة المؤتمرات بالمبنى الدائم للصندوق بأرض المعارض مدينة نصر، وذلك لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية.وعرضت شركة مت

المال -خاص

شاركت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في معرض صناع مصر، والذي نظمته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بقاعة المؤتمرات بالمبنى الدائم للصندوق بأرض المعارض مدينة نصر، وذلك لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية.

وعرضت شركة مترو الأنفاق مجموعة من قطع الغيار التي يتم استيرادها بهدف محاولة تصنيعها في مصر ودعماً للمنتج المصري.

في هذا السياق قام المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بشركة مترو الأنفاق، بزيارة تفقدية بالمعرض قبل انتهاء فعالياته، وأكد صبره خلال تفقده المعرض أن الشركة تدعم المشروعات القومية وتنشيط الصناعة الوطنية بهدف دعم المنتج المحلى توفيراً للعملات الصعبة التي تنفق على استيراد منتجات مختلفة يمكن تصنيعها بأياد مصرية.

جدير بالذكر أن الهدف من إقامة المعرض هو تعميق التصنيع المحلى وهو أمر ضروري وحتمي لتنمية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجيًا.