مترو الأنفاق : تسيير 1473 رحلة خلال رمضان والمواعيد من 5 فجرا حتى 12:55 صباحًا (فيديو)

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة تشغيل مترو الأنفاق ، أنه تم تعديل جدول التشغيل اليومي للقطارات خلال أيام شهر رمضان، حيث سيتم تسيير 1473 رحلة على الخطوط الثلاثة.

وقال عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، إنه تم تعديل مواعيد التقاطر بمترو الأنفاق في شهر رمضان، بحيث تكون أول رحلة من محطة حلوان الساعة 5 فجرا، وآخر قطاري من محطتي حلوان وعدلي منصور الساعة 12:15 صباحا.

وأضاف عبد الهادي، أن آخر قطار من محطة المرج الجديده الساعة 12:30 صباحا ومن محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 12:35 صباحا، ومن محطة العتبة الساعة 12:55 صباحا.

وتابع متحدث مترو الأنفاق أنه سيتم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة داخل محطات وعربات مترو الأنفاق خلال شهر رمضان.