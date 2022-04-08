«مترو الأنفاق» تستمر في توزيع وجبات إفطار صائم بالمحطات

استمرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في توزيع الوجبات الخفيفة بعدد 500 وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات، وداخل القطارات وقت أذان المغرب، حيث يتم ذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وذكرت شركة مترو الأنفاق في بيان صحفي أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية والمحطات الرئيسية لخطوط المترو (الشهداء – أنور السادات – العتبة – المرج الجديدة – جامعة القاهرة – شبرا الخيمة – كلية الزراعة – روض الفرج – السيدة زينب).

يشار إلى أن هذه الحملة بدأت مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع 15000 ألف وجبة إفطار خفيفة داخل المترو حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك.