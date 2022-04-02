قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بتزيين محطة مترو الشهداء بالخط الأول والثانى بصالة اتجاه حلوان وصالة اتجاه المرج الجديدة وشبرا والمنيب، وذلك لاستقبال أيام شهر رمضان الكريم بجو يسوده البهجة والسرور والأجواء الرمضانية الجميلة.

وأعلنت الشركة أيضًا عن تعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك لتبدأ من الساعة 5:15 ص طوال العام.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق أن قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:18 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة انور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص.

وأكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين منذ تولى وزير النقل الفريق كامل الوزير، وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب.

وناشد جمهور الركاب بالتواصل مع شركة مترو الأنفاق عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 )، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.

ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لإستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط.

وأكد أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وختاما يتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.