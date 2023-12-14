مترو الأنفاق: تركيب ماكينات الصراف الآلي (TVM) بالخطين الأول والثاني

قالت شركة مترو الأنفاق، إنه تم تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، لافتة إلى أن تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات، والتي تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق الوزير بضرورة تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى وتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر وفى إطار إتجاه الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور.

وتتيح الماكينات الآلية (الصراف الآلي TVM) عدة خدمات مثل بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وبيع وشحن محفظة التذاكر، وتجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر، وتقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (5، و10 ، و20، و50، و100، و200) جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتي تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الإلتزام بهم فى محطات الخروج.

وذكرت شركة مترو الأنفاق بأنها تسعى لتقديم كل ما هو حديث ويساهم فى رحلة مريحة سريعة آمنه لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثاني.

وطالب أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمى للمترو جمهور الركاب بالخطان الأول والثاني التواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، بالإضافة إلى تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.