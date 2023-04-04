«مترو الأنفاق» تدعو المكاتب الاستشارية لتقديم الخبرة لمشروع ترام الرمل بالإسكندرية

أعلنت وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لمترو الأنفاق مد دعوة المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقديم الاهتمام وسابقة الخبرة لأعمال الدعم الفني لمشروع تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية حتى يوم 16 من أبريل الجاري.

وأوضحت وزارة النقل أن تلك الدعوة تتضمن إبداء تقديم إدارة مشروع تأهيل ترام الرمل، والذي تتولى الهيئة القومية للأنفاق الإشراف عليه بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويشار أن الوزارة قد قررت مد فترة ذلك التقدم بطلبات التأهيل لتصميم وتنفيذ وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية لأكثر من مرة، وأن قرار التأجيل جاء بناء على طلب الشركات المتخصصة والأجنبية من قبل.

وجدير بالذكر أن تلك الشركات المتخصصة والأجنبية تقدمت بطلب إبداء الاهتمام بالمشروع وتقديم المستندات المطلوبة، خاصة أنه تم طرح المشروع في 12 يوليو 2021.

ويشار أن مرفق الترام بالإسكندرية ينقسم إلى جزأين، الأول هو ترام المدينة «الأصفر»، ويخدم المناطق الشعبية والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية المرتفعة ويبلغ طوله 28 كيلومترا، موزعة على 13 خطا، والثاني: ترام الرمل ويقطع الإسكندرية من محطة الرمل، وحتى فيكتوريا ويخدم المناطق الحضارية الراقية.

معلومات عن ترام الرمل بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يبحث مع الوكالة الفرنسية إعادة تأهيل ترام الرمل

يهدف مشروع الترام الذى خط سيرة من فيكتوريا إلى محطة الرمل إلى مواكبة تحرك الإسكندرية نحو التنمية الحضرية المستدامة من خلال تسهيل التنقل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بسبب توفير الوقت والتكلفة، وتحفيز السكان على استخدام وسائل النقل العام، وتحسين صورة الإسكندرية أمام زوارها.

واستعرض المختصين مخطط المشروع، والذى أوضح أنه سيتم نقل 230 ألف راكب يومياً بعد انتهاء المشروع، أى ما يزيد عن أربعة أضعاف ما يتم نقله الآن، وسوف تكون سرعة الترام الجديد 21 كم / ساعة بدل 11 كم / ساعة للحالى، ليصل زمن الرحلة في الخط بالكامل إلى 33 دقيقة بدل من أكثر من 60 دقيقة.

وأوضحت الهيئة القومية لمترو الأنفاق أن مشروع ترام الإسكندرية يشمل تطويره من منطقة فيكتوريا حتى ميدان المنشية، ويضم المشروع 25 محطة.

وجدير بالذكر أن طول خط مشروع ترام الرمل يبلغ 14.11 كيلو متر، وذلك بتكلفة إعادة تأهيل الترام تبلغ حوالي 360 مليون يورو، وعدد ركابه بعد التطوير يصل إلى 138 ألف راكب يوميًا.

ومن أهم محطات ذلك الترام “فيكتوريا، سان استيفانو، جانكليس، رشدي، مصطفى كامل، سيدي جابر بالإضافة إلى سبورتنج ومحطتي الإبراهيمية والرمل”.