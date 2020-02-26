«مترو الأنفاق» تدرس تجديد عقد الاستغلال الإعلانى للخطين الأول والثانى

يمة العقد الجديد ستتجاوز 600 مليون جنيه لمدة 10 سنوات إضافية، لافتا إلى انتهاء العقد الحالى يوم 17 مارس المقبل

تدرس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تجديد عقد استغلال محطات وقطارات خطى المترو الأول «حلوان – المرج» والثانى «شبرا الخيمة – المنيب» إعلانيا، مع شركة «إم أو تي» للاستثمار والمشروعات، التابعة لهيئة السكة الحديد.

قال مصدر مسئول بوزارة النقل إن قيمة العقد الجديد ستتجاوز 600 مليون جنيه لمدة 10 سنوات إضافية، لافتا إلى انتهاء العقد الحالى يوم 17 مارس المقبل، بعد استغلال الخطين لفترة 5 سنوات.

وأوضح المصدر أنه جارٍ إعداد الصيغة القانونية النهائية للعقد لعرضها على وزير النقل، قبل إقرارها من مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق .

وكانت شركة «إم أو تي» فازت فى المزايدة التى طرحتها شركة المترو فى مايو 2014 للانتفاع بكل المساحات الإعلانية فى خطى المترو لفترة 5 سنوات، مقابل 175 مليون جنيه.

وتتبع «إم أو تي» للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية لها، خاصة العقارية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات سكك حديدية جديدة، وتم تأسيسها منذ أكثر 10 سنوات.

ويبلغ عدد قطارات خطى المترو 85، موزعة بواقع 47 فى الخط الأول بعدد 522 رحلة يومية، و2 مليون راكب، والخط الثانى 38 قطارًا بعدد 664 رحلة، لنقل مليون راكب يوميا، وفقا لبيانات شركة المترو.