مترو الأنفاق: تحديد تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا

وكالات:أكد المهندس أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أنه تم تحديد 4 فئات لتذاكر المترو ستبدأ الهيئة في تطبقيها، لافتا إلى أن سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة سيكون بـ50 قرشا.وأشار «عبدالهادي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية &l

وكالات:

أكد المهندس أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أنه تم تحديد 4 فئات لتذاكر المترو ستبدأ الهيئة في تطبقيها، لافتا إلى أن سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة سيكون بـ50 قرشا.

وأشار «عبدالهادي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «ten»، اليوم السبت، إلى أن طلاب الجامعات يمكنهم عمل اشتراك مترو بقيمة 33 جنيهًا في الشهر، مشيرا إلى أن كبار السن لهم معاملة خاصة، وسيحصلون على تذاكر بقيمة 1.5 جنيه، ويمكنهم عمل اشتراك سنوي بقيمة 200 جنيه.

وتابع «عبدالهادي» أن رجال القوات المسلحة والشرطة لهم تذاكر خاصة بألوان خاصة، وكذلك الصحفيين والمحاربين القدامى.