نقل وملاحة

مترو الأنفاق: تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان غدا

التأخير غدا فقط .. سيتحرك القطار الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الخامسة وربع صباحا
محمود محسن 11:58 ص, الخميس, 8 يوليو 21 11:58 ص, الخميس, 8 يوليو 21

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه سيتم غدا الجمعة فقط تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الخامسة وربع صباحا، على أن يتحرك أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم غدا فقط.

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وأوضحت الشركة المصرية أن ذلك التأخير يأتى نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباح غد الجمعة.

وأضافت شركة مترو الأنفاق أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة الـ5:15 ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15 م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 م، ومن محطة العتبة الساعة 11:55 م.

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وذكرت الشركة فى بيان صحفي أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م.

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بقلم محمود محسن

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