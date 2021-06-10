مترو الأنفاق: تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه سيتم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول، ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا، على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجة إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من اليوم الجمعة، لافتة إلى أن ذلك سيحدث اليوم فقط.

وأوضحت أن هذا التأخير سيحدث نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة الأمر الذى يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة بإتجاه حلوان بالخط الأول.

وأضافت الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15 م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 م، ومن محطة العتبة الساعة 11:55 م.

وذكرت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م. .