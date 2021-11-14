مترو الأنفاق : بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى مكيف بالخط الثاني

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اليوم الخميس عن بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى للعمل بالخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب)، وذلك ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به، حيث تم شراء 6 قطارات جديدة للخط سالف الذكر.

وأوضحت الشركة فى بيان صحفي أنها بدأت اليوم فى تشغيل تجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى مكيف يحمل رقم 6081/6082 من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب بالخط الثاني.

وأضافت الشدكة في البيان أن التشغيل التجريبي سيستمر بدون ركاب من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء ولمدة أسبوع، حيث يتم خلال هذه التجارب الإطمئنان على سلامة تشغيل القطار قبل الدفع به واستخدامه من قبل جمهور الركاب بالخط الثاني.

وختاما ناشد أحمد عبدالهادي متحدث المترو جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg،

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق رحلات أمنه وسعيدة لجميع مستخدمى المرفق.