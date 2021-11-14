نقل وملاحة

مترو الأنفاق : بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى مكيف بالخط الثاني

ضمن صفقة شراء 6 قطارات للخط
محمود محسن 10:48 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 10:48 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اليوم الخميس عن بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى للعمل بالخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب)، وذلك ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به، حيث تم شراء 6 قطارات جديدة للخط سالف الذكر.

وأوضحت الشركة فى بيان صحفي أنها بدأت اليوم فى تشغيل تجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى مكيف يحمل رقم 6081/6082 من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب بالخط الثاني.

اقرأ أيضا  الشركة الفرنسية: نسعي لتخفيض 20% من استهلاك الطاقة بالخط الثالث للمترو

وأضافت الشدكة في البيان أن التشغيل التجريبي سيستمر بدون ركاب من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء ولمدة أسبوع، حيث يتم خلال هذه التجارب الإطمئنان على سلامة تشغيل القطار قبل الدفع به واستخدامه من قبل جمهور الركاب بالخط الثاني.

وختاما ناشد أحمد عبدالهادي متحدث المترو جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg،

اقرأ أيضا  مدير الاتحاد الدولي للنقل الجوي: 202 مليار دولار خسائر القطاع حتى عام 2022 بسبب كورونا

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق رحلات أمنه وسعيدة لجميع مستخدمى المرفق.

اقرأ أيضا  ميناء دمياط يستقبل 24500 طن فول صويا ويصدر 21750 طن سوبر فوسفات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

«السكة الحديد» : تركيب عدد من القطارات المحسنة على بعض الخطوط (تفاصيل)

المال - خاص 7:35 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

الحكومة توجه بسرعة تنفيذ خط مترو الإسكندرية (أبوقير- محطة مصر)

مصطفى الجُدي 6:12 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

ميناء دمياط يستقبل 1285 رأس ماشية حية ويُصدر 844 طن رمل

محمود محسن 5:11 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

مصر للطيران للخدمات الأرضية وأكاديمية التدريب توقعان عقدين جديدين مع شركتي ODEON Tours الروسية ومزايا الليبية

دعاء محمود 4:58 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

الشركة الفرنسية: نسعي لتخفيض 20% من استهلاك الطاقة بالخط الثالث للمترو

مدحت إسماعيل 4:26 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

مد صلاحية الشهادة الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين حتى أول يناير المقبل

السيد فؤاد 2:23 م, الأحد, 14 نوفمبر 21