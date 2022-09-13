مترو الأنفاق: بدء استخراج اشتراكات الطلبة يوم السبت 24 سبتمبر الحالي

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء إستخراج إشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الحالي وحتى الإنتهاء من استخراج جميع الاشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، مع البدء فى طرح إستمارة الإشتراكات للطلبة اعتبارا من يوم الجمعة القادم بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة وربع صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بجانب شرائها أيضا من داخل مكاتب الاشتراكات.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق أنه تيسرا وتسهيلا على الطلاب سيتم مد العمل على إستخراج إشتراكات الطلبة من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا، وسيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا حتى الإنتهاء من إستخراج جميع الإشتراكات بالكامل.

وأضافت الشركة أنه تم تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد إشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الإشتراكات، حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول (حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادى، دار السلام، الزهراء، الشهداء، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة)، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثاني (كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء، العتبة، الدقى، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب)، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث (العتبة، العباسية، هليوبوليس، عدلي منصور) مع تخصيص مكتب إشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط.

وناشد أحمد عبدالهادي متحدث المترو الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 والصفحة الرسمية لمترو القاهرة على فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.