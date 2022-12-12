مترو الأنفاق: انتظام حركة القطارات بالخط الأول من المرج الجديدة حتى حلوان

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الإتجاهين، وذلك بعد اصلاح الشبكة الكهربائية بين محطتى أنور السادات وسعد زغلول إتجاه المرج وذلك نتيجة مؤثر خارجي أدى الى ماس كهربائى وقطع بالشبكة الكهربائية بين المحطتين.

وطالب جمهور الركاب بالتواصل مع شركة المترو عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.