مترو الأنفاق: الانتهاء من توزيع 5000 وجبة إفطار خفيفة في محطات القطارات

انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من توزيع عدد خمسة آلف وجبة خفيفة لإفطار صائم، بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، حيث تم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميا بعدد 500 وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب.

وذكرت شركة المترو أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة (الشهداء – أنور السادات – العتبة – المرج الجديدة – جامعة القاهرة – شبرا الخيمة – كلية الزراعة – روض الفرج – السيدة زينب – حلوان).

جدير بالذكر ان هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد 15000 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك.