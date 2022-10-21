مترو الأنفاق: استمرار استخراج اشتراكات الطلبة طوال أيام الأسبوع

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن الاستمرار فى استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية حتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، مع التأكيد على أنه لا يوجد زيادة فى أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة بكافة المراحل التعليمية في المدارس والجامعات.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق أنه من يرغب في استخراج الاشتراك عليه التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة، ثم شراء استمارة طلبة بـ5 جنيهات لكافة الطلاب سواء مدارس أو جامعات، على أن يقوم الطالب بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام ومحطة الوصول والاسم مع وضع 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم و اعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له الطالب.

وأضافت شركة مترو الأنفاق: ”يتم اعتماد الصورة على الاستمارة بختم الكلية أو المعهد أو المدرسة بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والآخر على الاستمارة وختم الصورة الأخرى على الصورة من الخلف.

أما بالنسبة لاستمارة الاشتراك للمدارس الخاصة فتستخرج من المنطقة التعليمية التابع لها الطالب وتختم بختم شعار الجمهورية، ويتم إثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 أرقام بمعرفة المدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجهة الدراسية.

وأكدت على أن اشتراك الطلبة يستخرج من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط، وأن الاشتراك يستخرج لمدة 3 أشهر وهى تمثل فترة التيرم الدراسي فقط.

وذكرت الشركة أنه بداية من 1 نوفمبر المقبل سيتم عودة مواعيد التشغيل لجميع مكاتب الاشتراكات بداية من السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا كالسابق.

أماكن مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لـ«المترو»

وتوجد أماكن مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة (محطات الخط الأول ”حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادى، دار السلام، الزهراء، الشهداء 1، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة“ والخط الثاني ”كلية الزراعة، المظلات. روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقى، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب“ والخط الثالث ”العتبة 3، العباسية، هليوبوليس، عدلي منصور“).

وناشد أحمد عبدالهادي متحدث المترو الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضا عبر الموقع الرسمي للشركة “cairometro.gov.eg” وذلك لتلقى جميع الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.