مترو الأنفاق : اختبار تجريبي لخدمات الإنترنت «واي فاي» في محطة العباسية بالخط الثالث

ضمن توجه وزارة النقل ورؤيتها لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية بجعل رحلات مترو الأنفاق ترفيهية وتثقيفية للركاب، أطلقت شركة “آر إيه تى بى” ديف للنقل كايرو، بإشراف من الهيئة القومية للأنفاق، اختبارًا تجريبيًّا لتشغيل خدمة الإنترنت (واي فاي) في محطة العباسية بالخط الأخضر (الثالث)، بالتعاون مع شركة أورنچ مصر للاتصالات وخدمات المحمول، وتأتي هذه الخطوة ضمن سعى الشركة لتقديم خدمات متميزة للركاب من خلال إدخال تقنيات حديثة داخل المحطات.

تأتي هذه الخطوة التجريبية تمهيدًا لتعميم تجربة توافر خدمة الإنترنت (واي فاي) مستقبلًا، بالتعاون مع أورنچ مصر داخل محطات الخط الثالث بـ«مترو الأنفاق» لتقديم خدمات متكاملة للركاب بإتاحة سبل التواصل من خلال القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت.

وقال وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة “آر إيه تى بى ديف” للنقل كايرو: “إننا نتطلع من خلال توفير خدمة الإنترنت بالتعاون مع “أورنچ مصر” داخل محطات مترو الخط الأخضر (الثالث) إلى تنفيذ خططنا في توفير الخدمات التكنولوجيا بالمعايير العالمية لمجموعة “آر إيه تي بي” ديف” سعيًا لتحسين خدمة الركاب في المواصلات العامة، التي يتم تطبيقها داخل وسائل النقل العام في أكبر مدن العالم.

وأضاف بوشيحة: “بناءً على خبرة تمتد لأكثر من 120 عامًا، نأمل بأن يكون توافر التكنولوجيا والتواصل لهما تأثير واضح في تحسين تجربة الركاب بـ«مترو الأنفاق»،

وتسعى شركة “آر إيه تى بى ديف” المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيف LRT لتقديم تجربة فريدة من نوعها لركاب مترو القاهرة لتغيير الصورة النمطية للمواصلات العامة وتحويلها إلى تجربة استثنائية وجذابة للركاب.

محطة العباسية تعتبر «محورية»

من جانبه عبّر هشام مهران، نائب رئيس أورنچ مصر لقطاع الأعمال، عن سعادته بإطلاق خدمات أورنچ واي فاي التجريبية في محطة مترو العباسية، وهي محطة محورية على الخط الثالث، وذلك في إطار إستراتيجية أورنچ الطموحة في السوق المصري والتي تستهدف ترسيخ مكانتها كمزود متكامل لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا عبر حزمة من المنتجات والخدمات للأفراد والمؤسسات.

ويعدّ الاختبار التجريبي خطوة جديدة في مشوار أورنچ مصر التي تعمل على توفير حلول مفصلة لخدمات الإنترنت في مواصلات النقل العام والأماكن العامة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويرجع هذا الاختيار في المقام الأول إلى النجاح الكبير للاستثمارات التي ضخّتها أورنچ في شبكاتها وبنيتها التحتية الذكية، بالإضافة إلى مكانة أورانج الرائدة في خدمات الـ«واي فاي» في الأماكن العامة، الأمر الذي مكّنها من أن تصبح شركة الاتصالات التي تقدم أسرع خدمات الإنترنت في مصر وأعلاها جودة.

جدير بالذكر أن شركة “آر إية تي بي ديف” للنقل كايرو تقدم خدماتها لخط مترو الأنفاق الثالث إلكترونيًّا من خلال قنوات التواصل المتوفرة مثل الموقع الإلكتروني (mobilitycairo.com) الذي يوفر خدمة ملء استمارات الاشتراك إلكترونيًّا، وهي الخدمة التي تعدّ الأولى من نوعها للركاب.

كما أطلقت الشركة تطبيق هاتف (Mobility Cairo) لتسهيل متابعة الأخبار المباشرة المتعلقة بخط المترو الثالث وتوفير المعلومات للركاب، بالإضافة إلى ذلك أنشأت الشركة مركز خدمة عملاء باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لتسهيل التواصل مع مستخدمين وركاب الخط الثالث الأخضر لـ«مترو الأنفاق».

تعدّ شركة “اّر. إيه. تى. بى” ديف للنقل كايرو (RDMC) الشركة المحلية التابعة لمجموعة “اّر. إيه. تى. بى” ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل بجميع أنحاء العالم.