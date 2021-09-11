مترو الأنفاق : إغلاق جزئي لمحطة المرج الجديدة فقط لمدة شهر

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن سيتم انتهاء العمل بمحطة المرج الجديدة بالخط الأول من الساعة 11 ونصف مساء وإعادة تشغيلها صباح اليوم التالى فى تمام الساعة السادسة صباحا، وذلك بداية من مساء اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 ولمدة شهر، لافتة إلى أن ذلك نظرا لاستكمال أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة.

وأضافت شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 ص عدا محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة السادسة صباحا بشكل مؤقت لمدة شهر.

وأوضحت الشركة أن قيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الى المرج القديمة سيكون في تمام الساعة 11:30 م، وأخر قطار من محطة المرج الجديدة إلى محطة حلوان الساعة 11:15 م.

وذكر أن قيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب سيكون في تمام الساعة 11:35 م، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 م ومن محطة العتبة الساعة 11:55 م.

وأشارت الشركة فى بيان صحفي إلى أنه سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م.