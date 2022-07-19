«مترا كمبيوترز» تشترك في برنامج Engage Partner

أعلنت شركة مترا كمبيوترز، الموزع الرائد للمنتجات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، انضمامها إلى برنامج Engage Partner من شركة فورتينت العالمية المتخصصة في حلول الأمن السيبراني كموزع رئيسي في مصر وليبيا والسودان.

يركز برنامج Engage Partner من Fortinet على تعظيم الفرص للشركاء وتمكين نجاح العملاء ، حيث يتمتع شركاء فورتينت بالمرونة الفريدة لبناء حلول تتماشى مع أسواق نمو العملاء ، ويميزون أنفسهم من خلال منصة الأمن السيبراني التي تعمل في مجالات الصناعة وبرنامج التدريب الأمني ، وتقديم نماذج الاستهلاك التي تؤدي إلى نتائج أعمال ناجحة.

محمد أبو جبة: الشراكة تتماشى مع رؤية الشركة لتشجيع الابتكار وقيادة المستقبل الرقمي

وتعقيبا على هذا النجاح ، قال محمد أبو جبة نائب رئيس حلول شبكات أمن المعلومات بشركة مترا كمبيوترز، إن امتلاك الشركة القدرة على تقديم منتجات فورتينت الكاملة في مصر وليبيا والسودان يضعها في مكانة بارزة كمزود ذو تفكير مستقبلي لحلول وخدمات الأمن السيبراني.

وأكد أن ذلك يتماشى مع رؤية الشركة لقيادة المستقبل الرقمي وتعزيز التنسيق بين Metra والشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في تشجيع الابتكار، وتؤكد الاتجاهات العالمية المتغيرة اليوم أن الشركات بحاجة إلى تطوير الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحديد تهديدات الأمن السيبراني وحماية أنظمتها وشبكاتها وأنشطتها وعملياتها باستمرار على جميع المستويات.

و أضاف أن برنامج Engage Partner يركز على تمكين نجاح العملاء, حيث تلتزم فورتينت بمساعدة مترا كمبيوترز على تلبية متطلبات العملاء الجديدة والمتطورة التي تم إنشاؤها بواسطة نماذج العمل من أي مكان وبيئات تكنولوجيا المعلومات المختلفة من خلال برنامج المشاركة في فورتينت وأدوات التمكين للشركاء , مشيرا إلى أن البرنامج يركز على إتاحة فرص نمو فريدة من خلال مجموعة فورتينت الواسعة من حلول Security Fabric عبر الشبكات ونقاط النهاية والسحب .

وتلتزم فورتينت بمساعدة الشركاء على تنمية علاقات منتجة ويمكن التنبؤ بها ومجزية, إلى جانب أن Fortinet Engage Partner يتيح للشركاء اكتساب المعرفة الصناعية لزيادة فرص الأعمال ، وتسعي مترا كمبيوترز إلى ضمان الوصول الآمن للخدمات، إضافة إلى توفير حلول الحماية المخصصة للأجهزة الأخرى ضمن مجموعة حلولها المخصصة للأمن الإلكتروني، والتي تساهم في دعم المستخدمين لضمان وحماية عملياتهم التي تشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً.