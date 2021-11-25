متدربون ليبيون بـ«معهد الموانئ» يزورون «الإسكندرية للحاويات» و«العربية للشحن» (صور)

شملت التعرف على العديد من البرامج التدريبية

قال الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية إنه تم تنظيم زيارة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23، 24 نوفمبر 2021 إلي شركة إسكندرية لتداول والبضائع والشركة العربية للشحن والتفريغ وذلك لعدد (22) متدربا ليبيا.

وكان في استقبال الوفد الليبي من جانب الشركة العربية للشحن والتفريغ اللواء علي محمد علي السيد العضو المنتدب للشركة العربية للشحن والتفريغ ومراكز المسؤلية بالشركة.

وقد كان في استقبال الوفد الليبي من شركة الإسكندرية للحاويات الربان عصام إسماعيل بقطاع الحركة بالشركة والربان أحمد شحاتة بقطاع التشغيل بالشركة وخالد عبدالعزيز أخصائي تشغيل وحركة بالشركة وأحمد علي من أمن المعلومات بالشركة.

ومن جانب المعهد رافق الزيارة المهندس عمرو رمضان، رئيس القسم الهندسي بالمعهد وكذلك الربان أحمد فتحي محاضر ومحمد العبساوي أخصائي تسويق بالمعهد ووليد مندور مسؤل الميديا بالمعهد.

وخلال الزيارة تم استعراض جميع أنشطة الشركة من خلال فيلم تسجيلي وتم عمل جولة ميدانية بالشركة تم خلالها الشرح الوافي والتطبيق العملي للبرامج المنفذة بالمعهد وقد تضمنت برنامج الأسس والمعايير المحددة لاستخدام المعدات والمستلزمات المستخدمة في أعمال المناولة، قد قام بتنفيذ البرنامج المهندس محمد فريد.

كما تضمنت برنامج إجراءات شحن وتفريغ سفن البضائع، وقد قام بتنفيذ البرنامج الربان أحمد فتحي البرجي، إضافة لبرنامج التشغيل والصيانة الوقائية للآليات والمعدات البرية، وقد قام بتنفيذ البرنامج المهندس عمرو رمضان.

وقد أبدي المتدربين اهتمام بحفاوة الجانب المصري بالتدريب العملي لمجموعة الأوناش الموجودة بشركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وكذلك بالشركة العربية للشحن والتفريغ وأبدوا رغبتهم في تكرار هذه الزيارة مستقبلا.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ يقوم من خلال مجموعة من المحاضرين والمدربين المؤهلين بعقد دورات في مجالات التنمية الإدارية، والأعمال الإدارية والمالية، وإدارة الموانئ وأعمال السلامة بها، والتشغيل في الميناء، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والأعمال الهندسية والفنية، ومحاكاة أوناش الرصيف العملاقة وأوناش الساحة وأوناش المنصات البترولية البحرية (الثابتة والمتحركة).

ويتكون فريق التدريس والتدريب بالمعهد من نخبة من المحاضرين ذوي الخبرات الواسعة في المجالات الفنية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك يقوم المعهد بتصميم الدورات التدريبية وفقاً لاحتياجات العملاء وطبقاً لمعايير ومتطلبات المواصفة الدولية في التعليم والتدريب.