متدربون عراقيون في أكاديمية النقل البحري يزورون الإدارة الإلكترونية بهيئة ميناء الإسكندرية

في إطار استكمال التدريب العملي للمتدربين المنتسبين للشركة العامة للموانئ بالعراق الشقيق علي هامش البرنامج الإداري المنعقد بالمعهد، قام معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية بتنظيم زيارة مؤخرا للإدارة الالكترونية بهيئة ميناء الاسكندرية، وذلك لعدد (16) متدرب عراقي.

وأكد الدكتور أكرم سليمان عميد المعهد، أنه كان في استقبال المتدربين مسئولي مراكز المسؤلية بالإدارة الإلكترونية بهيئة ميناء الاسكندرية.

وقد قام مسئولو الادارة الإلكترونية بشرح واف للمنظومة الإلكترونية بالميناء ومدي انعكاس ايجابية تطبيق هذه المنظومة الحديثة علي العنصر البشري.

وجدير بالذكر أن الإدارة الإلكترونية لميناء الإسكندرية قد شهدت تطورا كبيرا منذ عام 2007، وتعظم الدور الذى تلعبه تكنولوجيا المعلومات فى تسيير العمل فى المنشآت، فما عاد يقتصر على تسجيل البيانات والقيام بالعمليات الحسابية وعلى الأكثر تحليل المعلومات فى تقارير إحصائية، وإنما أصبحت تكنولوجيا المعلومات هى التي تدير المنشأة إدارة كاملة بما فى ذلك من تخطيط مسبق للعمليات والتحكم فى التشغيل والمراقبة الحية لسير العمل، بالإضافة إلى المعاملات مع المنشآت الخارجية، ويهدف نظام الإدارة الإلكترونية إلى تحديد وإزالة معوقات العمل مما ينتج عنه رفع معدل أداء المنشاة.

وفي نفس السياق تم الانتهاء من تنفيذ برنامج “معالج الصور “Photo Shop” (مستوي ثاني) في وذلك في الفترة من 10 أكتوبر وحتي 14 أكتوبر 2021، وذلك لمتدربين من مختلف الشركات والهيئات البحرية، وذلك بمقر معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.

وقد قام بتنفيذ البرنامج، المهندسة مروة عبدالله، وقد أبدى المتدربين إعجابهم بالمادة العلمية والتدريب العملي والمحاضر وإمكانيات المعهد المتميزه.

وفي نفس السياق أعلن مسئولي معهد تدريب الموانئ أن ببدء برنامج “إجراءات السلامة على سفن الركاب” ، علي بدء البرنامج يوم الأحد القادم 17 أكتوبر 2021 في التاسعة صباحا.

كما أكد مسئولي المعهد على المشاركين ببرنامج “المناوبة الملاحية للبحارة”، وبرنامج “المناوبة الهندسية للبحارة”، والذي سيبدأ أيضا بداية من الأحد القادم أيضا.

وأضاف عميد معهد تدريب الموانئ الدكتور أكرم سليمان أنه يتم تعاون بين هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان ومعهد تدريب الموانئ، وذلك لتدريب ورفع كفاءة العاملين بها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ برنامج “صيانة اوناش الشوكة الثقيلة”، وذلك في الفترة من 3 – 14 أكتوبر من هيئة الموانئ البحرية السودانية.

وقد قام بتنفيذ البرنامج المهندس/ عمرو رمضان رئيس قسم البرامج الهندسية بالمعهد.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ يقوم بتدريب وإعادة تأهيل الكوادر البشرية العاملة بهيئة الموانئ البحرية السودانية، ويمتلك عدد من المحاضرين من ذوي الخبرة الكبيرة.

وفي نفس السياق شارك الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد المعهد في ورشة عمل عبر البث المباشر بعنوان: (Suez Canal Economic Zone from a Transit Area to an Innovation Hub in Egypt)

والتي نظمها (The International Network for Small and Medium Enterprises – INSME) بإيطاليا، والتي ناقشت كيفية تحول المنطقة الإقتصادية لقناة السويس لنقطة إنطلاق للإبتكار في مجال الموانئ والتنمية المستدامة، وتعزيز فرص الإستثمارات، وتشجيع خلق فرص العمل في مصر وجنوب البحر المتوسط.

وعرض سليمان لطرق دعم المنطقة الاقتصادية لإنشاء منصة أعمال صديقة للبيئة، ومدى تأثير إنشاء نموذج مستدام للبنية التحتية المرنة على النقل البحري العالمي من خلال طرق تمويل مستدامة، وحوكمة إدارة البنية التحتية، إضافة للتكامل بين الميناء والمدينة، وتعزيز الابتكار من خلال تعزيز الرقمنة والمنصات الرقمية المتكاملة للبيانات الضخمة والأمن السيبراني، كيفية إعادة تأهيل قدرات الموارد البشرية لمواكبة الاتجاهات الحديثة لاستدامة الموانئ والتحول الرقمي من أجل توفير احتياجات سوق العمل للمهن المستقبلية.

شارك في الورشة كمتحدثين كذلك كل من السيد/ وليد جمال الدين، المدير التنفيذي للمنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد Alessandro Panaro رئيس قسم الدراسات البحرية والطاقة بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بالبحر المتوسط SRM –ايطاليا، وقام بإدار ورشة العمل السيد Giovanni Zazzaerini السكرتير العام لـ INSME – ايطاليا، وحضر الورشة من معهد تدريب الموانئ المهندس/ محمد عبد العزيز رئيس قسم التطوير والبحث العلمي.