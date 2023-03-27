متخطية «الأصباغ الإماراتية».. «إيجيل كيميكالز» ترفع سعر الاستحواذ على «باكين للبويات» إلى 37 جنيها للسهم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، تلقيها كتابا من شركة “إيجل كيميكالز” لصناعة وتجارة الكيماويات ، يفيد بتعديل سعر عرض الاستحواذ على باكين للبويات.
وعدلت “إيجل كيميكالز”، سعر عرض الشراء الإجباري من 35 إلي 37 جنيها، لتتخطي السعر المقدم من شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية.
وأشارت الرقابة المالية إلي أنه جار دراسة الطلب المقدم من شركة “إيجيل كيميكالز”.
يذكر أن شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية، سبق وعدلت سعر عرض الشراء المقدم للاستحواذ على باكين ،ليصبح 36 جنيها للسهم بدلاً من 34 جنيها للسهم.
وتقدمت شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية بعرض لشراء 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر للشركة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75%.