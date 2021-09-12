ثقافة وفنون

متخصصون : مشاركة فيلم أميرة في مهرجان فينسيا يثبت أقدام السينما المصرية على الخارطة

محمد العدل : ما يحدث يؤكد أن السينما المصرية مازالت موجودة وصبا تستحق ذلك
أحمد حمدي 11:14 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21 11:14 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عاد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بكامل قوته مؤخرا ليننافس بمجموعة من الأفلام المهمة في موسم الجوائز والمهرجانات هذا العام.

أقيم مهرجان فينيسيا العام الماضي بنسخة متواضعة بسبب جائحة كورونا، لذا من المهم أن يستعيد بريقه هذا العام لينافس مهرجان كان والأحداث الفنية المرتقبة.

وأقيمت النسخة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الفترة من 1  إلى 11  سبتمبر المقبل، وهو حدث فني يهدف إلى تكريم أبرز النجوم في تاريخ السينما ورفع مستوى الوعي بالفن العالمي وصناعة السينما.

وكشفت إدارة مهرجان فينسيا السينمائي، عن مشاركة الفيلم المصري “أميرة” للمخرج محمد دياب ومن بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، في نسخته الـ 78 لأول مرة في مهرجان عالمي .

اقرأ أيضا  «الكاهن و30 مارس والعنكبوت».. أفلام تطرح فى السينما بعد تأجيلات طويلة

محمد العدل : ما يحدث يؤكد أن السينما المصرية مازالت موجودة وصبا تستحق ذلك

يرى المنتج محمد العدل أن المشاركة المصرية في أي مهرجان سينمائي عالمي شىء رائع ، ويؤكد للعالم كله أن السينما المصرية مازالت موجودة على الخارطة السينمائية.

وأضاف أن ذلك شىء مشرف لنا جميعا كسينمائيين ، لافتا إلى أن اختيار صبا مبارك كممثلة في فيلم أميرة يعود لاختيار المخرج محمد دياب لها ، وهي في المقام الأول ممثلة رائعة في أدائها.

اقرأ أيضا  مسئول بالأمم المتحدة : منتدى مصر للتعاون الدولى يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

لكن الأهم توظيف المخرج للممثل ، لكن صبا مبارك تستحق أن تكون في هذه المكانة لأنها بارعة في أدوار كثيرة قدمتها ، وموهوبة بالفعل وهذه الخطوة ستضيف لها رصيدا كبيرا في السينما الفترة المقبلة.

محمد قناوي : مشاركة الفيلم المصري في مهرجان عالمي إضافة للسينما وصبا تستحق

قال الناقد الفني محمد قناوي للمال : إن مشاركة الفيلم المصري أميرة في مهرجان فينيسيا تعد إضافة كبيرة للسينما المصرية حقيقة .

ولفت إلى أنه على مدى السنوات الماضية شارك أكثر من فيلم سينمائي مصري في العديد من المهرجانات العالمية سواء فينيسيا أو كان أو غيرها.

اقرأ أيضا  مفوضة الاتحاد الأوروبى : التعاون الدولي سبيل النجاة الوحيد من جائحة كورونا

وأضاف قناوي أن صبا مبارك تستحق المشاركة في مهرجان عالمي مثل فينيسيا ، حيث شاركت في العديد من لجان تحكيم مسابقات مهرجانات دولية مختلفة السنين الماضية ، بالإضافة إلى أن فيها كل ملامح النجمة السينمائية غير الجماهيرية لموهبتها القوية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

فيلم ماكو في أعين النقاد بعد طرحه بالسينمات.. تجربة مختلفة تحتاج للانتشار والإنفاق المادي

أحمد حمدي 11:30 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

«حلمك قرب» يعيد برامج المواهب بنسخته المصرية بعد «صوت الحياة»

أحمد حمدي 10:52 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

ألفاظ غريبة في حفلات المطربين.. أنغام وعمر كمال أبرزهم

أحمد حمدي 10:42 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

راغب علامة يتعاون مع مدحت خميس في أغنياته الجديدة

أحمد حمدي 10:27 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

«الكاهن و30 مارس والعنكبوت».. أفلام تطرح فى السينما بعد تأجيلات طويلة

أحمد حمدي 10:21 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

السقا وكرارة والمصري .. نجوم الأكشن في دراما 2020

أحمد حمدي 10:58 م, السبت, 11 سبتمبر 21