متخصصون : مشاركة فيلم أميرة في مهرجان فينسيا يثبت أقدام السينما المصرية على الخارطة

محمد العدل : ما يحدث يؤكد أن السينما المصرية مازالت موجودة وصبا تستحق ذلك

عاد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بكامل قوته مؤخرا ليننافس بمجموعة من الأفلام المهمة في موسم الجوائز والمهرجانات هذا العام.

أقيم مهرجان فينيسيا العام الماضي بنسخة متواضعة بسبب جائحة كورونا، لذا من المهم أن يستعيد بريقه هذا العام لينافس مهرجان كان والأحداث الفنية المرتقبة.

وأقيمت النسخة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، وهو حدث فني يهدف إلى تكريم أبرز النجوم في تاريخ السينما ورفع مستوى الوعي بالفن العالمي وصناعة السينما.

وكشفت إدارة مهرجان فينسيا السينمائي، عن مشاركة الفيلم المصري “أميرة” للمخرج محمد دياب ومن بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، في نسخته الـ 78 لأول مرة في مهرجان عالمي .

محمد العدل : ما يحدث يؤكد أن السينما المصرية مازالت موجودة وصبا تستحق ذلك

يرى المنتج محمد العدل أن المشاركة المصرية في أي مهرجان سينمائي عالمي شىء رائع ، ويؤكد للعالم كله أن السينما المصرية مازالت موجودة على الخارطة السينمائية.

وأضاف أن ذلك شىء مشرف لنا جميعا كسينمائيين ، لافتا إلى أن اختيار صبا مبارك كممثلة في فيلم أميرة يعود لاختيار المخرج محمد دياب لها ، وهي في المقام الأول ممثلة رائعة في أدائها.

لكن الأهم توظيف المخرج للممثل ، لكن صبا مبارك تستحق أن تكون في هذه المكانة لأنها بارعة في أدوار كثيرة قدمتها ، وموهوبة بالفعل وهذه الخطوة ستضيف لها رصيدا كبيرا في السينما الفترة المقبلة.

محمد قناوي : مشاركة الفيلم المصري في مهرجان عالمي إضافة للسينما وصبا تستحق

قال الناقد الفني محمد قناوي للمال : إن مشاركة الفيلم المصري أميرة في مهرجان فينيسيا تعد إضافة كبيرة للسينما المصرية حقيقة .

ولفت إلى أنه على مدى السنوات الماضية شارك أكثر من فيلم سينمائي مصري في العديد من المهرجانات العالمية سواء فينيسيا أو كان أو غيرها.

وأضاف قناوي أن صبا مبارك تستحق المشاركة في مهرجان عالمي مثل فينيسيا ، حيث شاركت في العديد من لجان تحكيم مسابقات مهرجانات دولية مختلفة السنين الماضية ، بالإضافة إلى أن فيها كل ملامح النجمة السينمائية غير الجماهيرية لموهبتها القوية.