متخصصون للمال : حفل «أوسكار العرب» الأخير نوع من السبوبة ولا يعتبر مهرجانا فنيا

ووصل الأمر للهجوم على نقيب الموسيقيين في تونس ماهر همامي الذي شارك في هذا الحفل

أقيم مؤخرا حفل مهرجان أوسكار العرب في دورته الرابعة في إحدى فنادق القاهرة الكبرى، وأحدث الحفل حالة جدل وهجوم كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة، ووصل الأمر للهجوم على نقيب الموسيقيين في تونس ماهر همامي الذي شارك في هذا الحفل.

وجاء هذا الهجوم بسبب تكريم بعض الشخصيات غير الفنية والمثيرة للجدل في تونس مثل مريم الدباغ والراقص الاستعراضي التونسي هيكل علي، مع مجموعة من الفنانين المصريين والعرب، ومنهم نادية الجندي، غادة عبدالرازق، منة فضالي، فيفي عبده.

وجاء الهجوم على نقيب الموسيقيين التونسي، على صفحته الشخصية بعد ساعات من انتهاء الحفل، ومن بين التعليقات “من المفروض النوعية كيما هيكل علي وغيره، يتم إقصاؤهم من الغناء أصلا، أنت كنقابي شنوا تعمل سي ماهر؟، مقارنة بنقابة مصر مازلنا بعاد كل البعد، والله عار على تونس ورئيس نقابة حاضر في وسطهم، للأسف هذا الواقع اللي ما يحبو حد”.

وكتب آخر: “فضيحة مش مهرجان”، وعلق ثالث مهاجما النقيب: “المفروض مركزك نقيب الفنانين، يجب أن تفرض أسماء تونسية تشرف للتكريم أو ترفض الدعوة لأن المسألة مسألة صورة البلاد، برشا ناس ساهمت في تشويه صورة تونس وفنانيها نحن عنا قامات فنية رهيبة هي المفروض تمثلنا وتشرفنا، كونك تكون نقيب هي مسؤولية وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالفن والجودة والرقي، ومن ضمن مسؤوليتك عدم الموافقة على ترذيل صورة تونس الفنية يا نقيب الفنانين”.

النقيب ماهر همامي من جهته، نشر بيان توضيحي من إدارة مهرجان أوسكار العرب، تؤكد به مسئوليتها وحدها عن اختيار المكرمين، بدون تدخل أي جهات أخرى، وكتب: “أخر مرة نحكي في الموضوع، المهرجان حر يجيب اللي يحب عليه، والنقابة ما اختارت حتى حد باش يتكرم، ونكذبو أي حد يتهم النقابة باختيار الوجوه اللي تكرمت، ما عنا حتى علاقة لا من قريب او من بعيد فالوجوه اللي حضرت وتكرمت”.

أحمد سعد الدين : خطورة هذه الاحتفاليات حقيقة أنه يتم دعوة أشخاص غير معروفين فيها

يقول الناقد الفني أحمد سعد الدين أن هناك أزمة كبيرة بأن أي شخص يرغب في عمل بروباجندا وشهرة لنفسه في مصر يقوم بعمل مهرجان أو حفل بحجز قاعة في احدى فنادق القاهرة ويجلب سبونسر لهذا الحفل حتى يغطي تكلفة الحفل .

ويجب أن تنظر وزارة الثقافة المصرية لهذه الحفلات بعين الاعتبار والأهمية وعدم السماح باقامتها بهذه السهولة ، لان المهرجانات في مصر هي القاهرة السينمائي والاسكندرية وأسوان والأقصر والجونة السينمائي فقط ، وهي مهرجانات متعارف عليها أما غير ذلك فيندرج تحت بند السبوبة ومنها أوسكار العرب فهو ليس مهرجانات وانما احتفالية لمدة يوم واحد فقط ، لان المهرجان عبارة عن أيام متتالية وفعاليات تقام كل يوم .

وأكد سعد الدين للمال أن خطورة هذه الاحتفاليات حقيقة أنه يتم دعوة أشخاص غير معروفين فيها وتكريمهم كانهم فنانين ومشاهير لهم تاريخ ، لافتا ان هذه الاحتفاليات تسئ للفن المصري لان هذه الشخصيات يقومون بنشر صور تكريمهم عبر حساباتهم الشخصية على الانترنت ويتفاخرون بتكريمهم في مصر ، وهم في الأساس ليسوا معروفين مثل مريم الدباغ وغيرها التي كرمت في أوسكار العرب الساعات الأخيرة ، وأدى ذلك للهجوم الشديد على هذه الاحتفالية على السوشيال ميديا .

ونوه أيضا أنه سيتم تكريم الفنان كريم عبد العزيز عن مشواره السينمائي في الدورة القادمة لمهرجان القاهرة السينمائي ، الذي يتبع الاتحاد الدولي للمهرجانات على مستوى العالم ، فهل يعقل أن يقال أن هذه الشخصيات تكرم وتنسب لنفسها صفة التكريم في مصر وبعدها نقول كريم عبد العزيز سيكرم ، يجب أن يكون للتكريم قيمة كبيرة ولايحصل عليه الا من يستحقه فقط مثل كريم عبد العزيز وأي فنان له مشوار فني تعب فيه ، مشيرا أن انتشار المواقع الالكترونية التي تقوم بنشر صور هذه التكريمات الغريبة هي السبب في شهرة هذه الاحتفاليات الغير معلومة للكثيرين في الوسط الفني والاعلامي .

خالد محمود: هذه الاحتفالات تكون غامضة وليس لها نشاطا طيلة العام ولا تحوي لجان تحكيم

وأوضح الناقد الفني خالد محمود أن هذه الاحتفاليات يتعامل أصحابها معها بمنطق السبوبة وأنهم يريدون عمل نشاط من خلال جلب رعاة له ويتفاوضون مع نجم معين لحضور هذه الاحتفاليات باجر مادي أيضا ، لكن المهرجانات الفنية التي تمنح جوائز واضحة معروفة منذ سنوات مثل مهرجان جمعية الفيلم فهو مكون من لجنة تحكيم وفعاليات ويعتمد على مشاهدة الحاضرين للافلام السينمائية على مدى العام .

وأردف قائلا إن هذه الاحتفالات تكون غامضة وليس لها نشاطا طيلة العام ، ولاتحوي لجان تحكيم تختار هذه الجوائز والفنانين المكرمين، لافتا أن احتفالية القنوات الفضائية ودير جيست يعتبران الأهم في السنة بالنسبة لهذه الاحتفاليات .

وأكد أن دير جيست تعدت جوائزها 100 جائزة وهو شئ خارج عن المنطق ، ولاتخضع للجان تحكيم رسمية أو نظاما حقيقيا ، فيجب الاعلان عن حيثيات هذه الاحتفالية مسبقا لتكون رسمية ، موضحا أنه سأل في مرة رئيس الرقابة خالد عبد الجليل عن هذه الاحتفالات فقال لها أن أصحابها يقومون بالحصول على تصريح اقامة احتفالية وليس مهرجان ويدفعون رسوم اقامة هذه الحفلات ويدفعون مقابل مادي للفندق الذي يستضيف هذه الاحتفاليات .

ويشير أنه لايجب أن يكون هناك تواجد لهذه الاحتفاليات اعلاميا ، لان أي شخص من حقه اقامة أي احتفالية طالما يقوم بدفع رسوم لها .