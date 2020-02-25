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متخصصون في مجال الرقمنة : التطبيقات التكنولوجية تدعم التطوير العقاري

التطبيقات التكنولوجية تمكن الشركات العقارية واتحاد الشاغلين من الوصول إلي عدد أكبر من مقدمي الخدمات ، وفق اجتماع شركات متخصصة
سحر نصر 1:55 ص, الأربعاء, 26 فبراير 20 1:55 ص, الأربعاء, 26 فبراير 20

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عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا ناقش استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي في صناعة التطوير العقاري وإدارة اتحاد الشاغلين بحضور عدد من الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الرقمنة.

شركة Icommunity : التطبيقات التكنولوجية تمكن الشركات العقارية من أكبر عدد لمقدمي الخدمات

بدوره، قال كريم أكرم، رئيس مجلس ادارة شركة Icommunity للرقمنة إن الرقمنة و التطبيقات التكنولوجية تمكن الشركات العقارية واتحاد الشاغلين من الوصول إلي عدد أكبر من مقدمي الخدمات مثل خدمات النظافة والصيانة والكهرباء والسباكة وغيرها.

عدد مقدمي الخدمات بلغ في الشركات الناشئة أكثر من 80 ألف سباك

وأوضح أن عدد مقدمي الخدمات بلغ في بعض الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الرقمنة أكثر من 80 ألف سباك بالإضافة إلي مقدمي الصيانة بمختلف أنواعها.

شركة Nozol تطلق برنامجا لتسويق وإدارة العقارات

ومن جانبه أكد أحمد عزت، رئيس مجلس إدارة شركة Nozol لرقمنة الخدمات أن شركته أطلقت برنامج يقدم كافة الخدمات التسويقية وإدارة العقارات.

وأشار إلى أن البرنامج يوفر كافة احتياجات ومتطلبات العملاء للشركات العقارية بجانب خدمات التسويق العقاري.

توفير 15% من حجم العمالة في الشركات العقارية

ولفت إلى أن البرنامج يوفر 15% من حجم العمالة في الشركات العقارية وتحسين إدارة التسويق للوصول إلي عدد أكبر من العملاء، بالاضافة إلي خدمات التحصيل لاقساط الشقق السكنية وخدمات الكول سنتر.

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بقلم سحر نصر

كاتبة صحفية بجريدة المال، متخصصة في تغطية أخبار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات التطوير العقاري والمقاولات، حاصلة علي ليسانس آداب قسم اعلام، شعبة صحافة، التحقت بجريدة المال قسم العقارات منذ عام 2018.

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