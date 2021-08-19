متخصصون : عودة مهرجان القلعة بعد توقفه إثراء للحياة الموسيقية بمصر

انطلقت فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء «محكى القلعة»، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا ، على أن تستمر الفعاليات لمدة 16 يوما بمشاركة نخبة من نجوم مصر والعالم العربي. وأعلنت وزارة الثقافة، تفاصيل…

انطلقت فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء «محكى القلعة»، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا ، على أن تستمر الفعاليات لمدة 16 يوما بمشاركة نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

وأعلنت وزارة الثقافة، تفاصيل الحفلات، حيث تباع التذاكر يوميا بمنافذ البيع عند بوابة الدخول إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة بسعر موحد 20 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

وتم تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا فى اثراء الساحة الإبداعية المصرية وشاركوا فى صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان في حفل افتتاح الدورة الجديدة ، وهم المطرب أمجد العطافی ، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ، الدكتورة عزه مدين ، الفنان خالد شهدی كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى ، الإعلامي أمجد مصطفی المطربة ريم كمال ، السوبرانو داليا فاروق ، حماده السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة ، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية ، اسم المهندس مؤنس العطوي ، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه .

فارس فهمي : تساهم حفلاته في استمتاع الجمهور الذي لايستطيع حضور حفلات الساحل الشمالي

أعرب الموسيقار فارس فهمي عن كون مهرجان القلعة للموسيقى يعيد الجمهور المصري سماع الموسيقى القديمة ، فهو من الاشخاص الذي يصطحب أسرته لسماع الاغنيات الكلاسيكية القديمة في دار الاوبرا المصرية .

وأضاف انه منذ فترة قصيرة أصبح مهتما باعادة توزيع الاغنيات القديمة لعبد الحليم وعبد الوهاب لسماعها بطعم زمان ، ويقوم بالتنسيق مع الاوبرا لتنفيذ ذلك .

ونوه ان عودة مهرجان القلعة للموسيقى هذا العام يساهم في جذب الجمهور الذي لايستطيع الذهاب لحفلات الساحل الشمالي لنجوم الغناء باهظة التكلفة ، فحفلات مهرجان القلعة تسهل على المواطنين المصريين الاستمتاع بالفن المصري بخدمة غير مكلفة ماديا واسعار رمزية لهذه الحفلات .

محمد منصور : له قيمته الفنية الكبيرة في الحياة الموسيقية بمصر

وقال منظم الحفلات محمد منصور ان مهرجان القلعة للموسيقى تحديدا له قيمته الفنية الكبيرة منذ سنين طويلة في الحياة الموسيقية بمصر .

واشار الى انه يوفر خدمة مميزة للجمهور الذي لايستطيع حضور حفلات دار الاوبرا المصرية والساحل الشمالي وغيرها ، بحيث يستطيع مشاهدة المطرب المفضل له ويستمع لطرب أصيل بسعر رمزي جدا .

وأكد منصور ان عودة مهرجان القلعة مرة اخرى بعد توقفه العام الماضي ، أحدثت شيئا ايجابيا لدى الكثيرين اليومين الماضيين ، وهناك اقبالا كبيرا علي حفلات المهرجان يوميا .

ولفت ايضا الى ان المهرجان فيه ميزة هامة ، انه يضم جميع الفئات العمرية والاجيال المختلفة للمطربين سواء جيل الكبار أمثال هاني شاكر ومدحت صالح أو جيل التسعينات مثل هشام عباس مرورا بالالفية مثل خالد سليم ومي فاروق حتى الجيل الجديد مثل أحمد جمال وكارمن سليمان .

علي عبد الفتاح : مهرجان القلعة شيء مهم في الفن المصري وعودته إضافة

قال المسؤول الاعلامي لمزيكا علي عبد الفتاح أن : اقامة المهرجانات الموسيقية والفعاليات الفنية شيئا هاما ونتمنى ان تكون موجودة طيلة العام بافكار جديدة وفعاليات فنية كبرى .

وتابع قائلا انه من خلال ذلك يمكن ان نقترب من المهرجانات التي تقام في اوروبا ، لدرجة انه في اسبانيا تقام مهرجانات كل اسبوع في كل مدينة وقرية فيها والجمهور يتفاعل معها ، لكن بالطبع أزمة جائحة كورونا اثرت سلبا على مهرجان القلعة تحديدا وتوقف العام الماضي .

ولكن عودته هذه السنة شيئا ايجابيا ، لاسيما بمشاركة كبار المطربين مثل هاني شاكر ومدحت صالح وهشام عباس وكذلك سعيد الارتيست ايضا يقدم احدى العروض بالمهرجان وهو فنان مهم .

ولفت الى انه من مؤيدي مهرجان القلعة وسعيد بعودته مرة اخرى ، متمنيا ان يتم اقامته اكثر من مرة في العام وليس مرة واحدة فقط لانه يساهم في جذب الجمهور للفن الاصيل الراقي .