متحور «أوميكرون» .. سفير مصر في جنوب إفريقيا: هناك خطوط غير مباشرة لمن يريد العودة

قال السفير المصري لدى جنوب إفريقيا أحمد الفاضلي إن بعض الدول منعت دخول القادمين من جنوب إفريقيا ، ولكن مصر أوقفت الطيران وتستقبل القادمين عبر دول أخرى، مشيرا إلى أن هناك خطوط غير مباشرة لمن يريد العودة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وكشف السفير أنه بعد تعليق رحلات الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا لايوجد هناك عالقين كما هو الحال في الموجة الاولى لاختلاف المعطيات.

وقال الفاضلي: “في الموجة الأولى كانت كافة المطارات مغلقة وتم ترحيلهم في رحلات خاصة في شهري إبريل ويوليو 2020 وكان عدداً بسيطا ً يزيد عن 100 بقليل وهو مايختلف عن الظروف الحالية حيث أن القرارات على بعض خطوط الطيران بعضها وليس كلها وممكن اللي عايز يرجع يرجع عن طريق خطوط غير مباشر”.



وأضاف: “دورنا مع المصريين في كيب تاون يحمل شقين المقيمين والثاني يتعلق بالقادمين بصورة مؤقتة ثم المواطنين الأجانب التي كانت تخطط لزيارة مصر سياحياً”.



وتابع: “بالنسبة للمصريين عندنا خلية أزمة شكلت وفقاص للإجراءات الجديدة التي أعلنتها العليا لإدارة أزمة كورونا بالاضافة لتخصيص إميل إلكتروني للتواصل مع الجالية المصرية إذا واجه عوائق”.



وقال: “أيضاً هناك خط تليفون يخص المواطنين القادمين بصورة مؤقتة .. من يرغب في العودة إلى مصر عليه التواصل معنا على رقم 0027763880808”.



وشدد على أنه حتى الآن لم يتم رصد أية إصابة بالمتحور الجديد داخل صفوف المصريين في جنوب إفريقيا سواء المقيمين أو الزائرين لفترة مؤقتة موجهاً رسالة لهم مضيفا: “أشدد على إتباع الاجراءات الاحترازية”.