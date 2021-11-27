متحور «أوميكرون».. الكويت تدعو مواطنيها لتجنب السفر للخارج إلا للضرورة

دعا مجلس الوزراء الكويتي مساء السبت تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة وخاصة الدول التي ظهرت بها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المعروف باسم أوكيرون . وقرر المجلس في بيان إيقـاف رحلات الطيـران التجارية المباشـرة مـع…

دعا مجلس الوزراء الكويتي مساء السبت تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة وخاصة الدول التي ظهرت بها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المعروف باسم أوكيرون .

وقرر المجلس في بيان إيقـاف رحلات الطيـران التجارية المباشـرة مـع كـل من: جنوب أفريقيا – نامبيا – بوتسـوانا – زيمبابوي –

موزمبيق – ليسـوتو – إسواتيني – زامبيا – مالوي، مع فرض الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول لمدة 7

أيام، وإجراء فحص pcr عند الوصول وفحص pcr في اليوم السادس.



كما قرر مجلس الوزراء منع دخول البلد لغير الكويتيين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول

أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يومًا على الأقل وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28-11-2021 وحتى إشعار

آخر.

كما دعا المواطنين لتجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة وخاصة الدول التي ظهرت بها حالات من

السلالة الجديدة لفيروس كورونا المعروف باسم أوكيرون .

وقررت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، في أعقاب اجتماع طارئ، تصنيف متحور B.1.1.529 الجديد من فيروس كورونا المستجد، والذي تم كشفه في جنوب إفريقيا، بالمثير للقلق.

وأطلقت المنظمة على المتحور المذكور اسم «أوميكرون»، نسبة إلى الحرف الخامس عشر في الأبجدية الإغريقية.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن طفرة أوميكرون المتحورة لفيروس كورونا يمكنها الانتشار بسرعة حتى بين متلقي اللقاح المضاد للفيروس.

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، المصنعتان للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أنهما ستكونان قادرتين على تصدير لقاحات مضادة لمتحور الجديد أوميكرون خلال 100 يوم.