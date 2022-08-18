«متحمسة أشوفكم».. أنغام تشوق الجمهور لحفلها في 6 أكتوبر (فيديو)

حرصت النجمة أنغام للترويج لحفلها الغنائي القادم اليوم عبر حسابها “أنستجرام”، والذي ستقوم بإحيائه في منطقة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر 16 سبتمبر القادم.
وقامت أنغام بنشر بوستر الحفل الدعائي معلقة “متحمسة أشوفكم يوم 16 سبتمبر في زد بارك بالشيخ زايد”.
يذكر أن أنغام قامت بطرح أغنية جديدة لها الأيام الماضية بعنوان”عارفة قيمتي” ولاقت استحسان الكثيرين وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة وشهدت أول تعاون فني بينها وبين الملحن عمرو مصطفى وقام بتوزيع الأغنية موسيقيا تميم وأشرف على عمليات الميكس والماستر مهندس الصوت أمير محروس.