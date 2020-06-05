متحف مطار القاهرة يستقبل 12 قطعة أثرية جديدة (صور)

استقبل متحف مطار القاهرة الدولي بصالة 3 مجموعة من القطع الأثرية قادمة من مخازن كلا من المتحف المصري بالتحرير و متحف السويس القومي تمهيدها لافتتاحه الوشيك.

أوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية النقل تمت طبقًا للطرق العلمية المتعارف عليها دوليًّا، وتم وإعداد تقرير حالة لكل قطعة بالإضافة إلى تغليف كل مومياء على حدة داخل صناديق مُعَدّة ومجهزة لهذا الغرض ومبطنة بالفوم المقوي تتفق وطبيعة المادة الحساسة وتم تدعيمه بأحزمة ربط؛ منعًا لأي اهتزازات أثناء عملية النقل.

من جانبه قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن القطع بلغ عددها 12 قطعة تم اختيارها من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف لإثراء العرض المتحفي.

وتابع: تضمنت ثلاث مومياوات مزينة بكرتوناج مذهب ورسومات ملونة كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية وتمثال للإلهة إيزيس المجنح مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيره من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي.

العمل على إقامة متحف آخر في صالة 2

وأشار إلى أن متحف المطار بصالة 3 تم نقله إلى مكان آخر اكبر مساحة بنفس الصالة بما يلائم عرضًا متحفيًّا شيقًا ليصبح عنصرًا جاذبًا داخل مطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين، وجارٍ العمل أيضًا لإقامة متحف آخر داخل صالة 2 بالمطار بمساحة 150م.