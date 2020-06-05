استثمار

متحف مطار القاهرة يستقبل 12 قطعة أثرية جديدة (صور)

جار العمل على إقامة متحف ثان في المطار
دعاء محمود 4:16 م, الجمعة, 5 يونيو 20 4:16 م, الجمعة, 5 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل متحف مطار القاهرة الدولي بصالة 3 مجموعة من القطع الأثرية قادمة من مخازن كلا من المتحف المصري بالتحرير و متحف السويس القومي تمهيدها لافتتاحه الوشيك.

أوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية النقل تمت طبقًا للطرق العلمية المتعارف عليها دوليًّا، وتم وإعداد تقرير حالة لكل قطعة بالإضافة إلى تغليف كل مومياء على حدة داخل صناديق مُعَدّة ومجهزة لهذا الغرض ومبطنة بالفوم المقوي تتفق وطبيعة المادة الحساسة وتم تدعيمه بأحزمة ربط؛ منعًا لأي اهتزازات أثناء عملية النقل.

من جانبه قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن القطع بلغ عددها 12 قطعة تم اختيارها من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف لإثراء العرض المتحفي.

وتابع: تضمنت ثلاث مومياوات مزينة بكرتوناج مذهب ورسومات ملونة كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية وتمثال للإلهة إيزيس المجنح مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيره من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي.

العمل على إقامة متحف آخر في صالة 2

وأشار إلى أن متحف المطار بصالة 3 تم نقله إلى مكان آخر اكبر مساحة بنفس الصالة بما يلائم عرضًا متحفيًّا شيقًا ليصبح عنصرًا جاذبًا داخل مطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين، وجارٍ العمل أيضًا لإقامة متحف آخر داخل صالة 2 بالمطار بمساحة 150م.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

«السياحة والآثار»: متحف شرم الشيخ يستقبل 3 قطع أثرية كبيرة (صور)

دعاء محمود 2:19 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

المتحف المصري بالتحرير يحل ثانيا كأكثر تأثيرا في جمهور «تويتر» بقارة أفريقيا

دعاء محمود 3:37 م, الجمعة, 22 مايو 20

المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية(صور)

دعاء محمود 1:35 م, الأثنين, 13 يناير 20

وزير السياحة والآثار يتابع اللمسات النهائية لنقل المومياوات الملكية

أحمد عاشور 8:45 م, الأحد, 22 ديسمبر 19

وزير الآثار يفتتح معرض الحفائر الفرنسية في المتحف المصري بالتحرير (صور)

دعاء محمود 7:26 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 19

وزير الآثار: انتهينا من المرحلة الأولى لتطوير المتحف المصري بالتحرير

دعاء محمود 8:50 م, الجمعة, 15 نوفمبر 19