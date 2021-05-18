نقل وملاحة

متحف مطار القاهرة يستقبل أول زائر له من المسافرين الترانزيت

بمبنى ركاب (2)
دعاء محمود 9:52 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 9:52 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بعد مرور ساعات قليلة على افتتاح متحفي الآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، زار متحف مبنى ركاب (2) عددًا من الزائرين المصريين والأجانب كان أولهم سائحة من روسيا. وأعربت السائحة عن سعادتها لإقامة هذا المتحف بمطار القاهرة الدولي وإعجابها الشديد بالقطع الأثرية المعروضة به، كما أنه أعطى لها فرصة مشاهدة لمحة من الحضارة المصرية العريقة.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 14-5-2021

وأشارت إلى أن إقامة هذا المتحف فكرة ذكية لتشويق الزائرين وتشجيع حركة السياحة الثقافية.

وحرصت الزائرة على التقاط الصور التذكارية لها مع بعض القطع الأثرية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح متحف الآثار المصرية، اليوم، والذي تمت إقامته حديثًا بمبنى الركاب رقم (2)، ومتحف مبنى الركاب رقم (3) بعد الانتهاء من أعمال توسعته وتطويره، وذلك احتفالًا بيوم المتاحف العالمي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

ميناء دمياط يستقبل 9037 طن حديد ويُصدر 2200 طن فوسفات

محمود محسن 9:23 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

شحن 5250 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

أماني العزازي 2:07 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

رئيس الوزراء يتفقد مشروع «تطوير دائرى المنصورة».. و1.2 مليار جنيه تكلفة طريق جمصة

صفية حمدي 1:27 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الطرق والكبارى للربط بين محافظتى القليوبية والدقهلية

صفية حمدي 10:49 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

الإسكندرية لتداول الحاويات تُسدد 129.6 مليون جنيه من حصتها بالمصرية للمحطات

السيد فؤاد 9:24 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

ميناء الإسكندرية يتفاوض مع «CMA- CGM» الفرنسية لإنشاء مناطق لوجستية

السيد فؤاد 8:22 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21