متحف مطار القاهرة يستقبل أول زائر له من المسافرين الترانزيت

بعد مرور ساعات قليلة على افتتاح متحفي الآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، زار متحف مبنى ركاب (2) عددًا من الزائرين المصريين والأجانب كان أولهم سائحة من روسيا. وأعربت السائحة عن سعادتها لإقامة هذا المتحف بمطار القاهرة الدولي وإعجابها الشديد بالقطع الأثرية المعروضة به، كما أنه أعطى لها فرصة مشاهدة لمحة من الحضارة المصرية العريقة.

وأشارت إلى أن إقامة هذا المتحف فكرة ذكية لتشويق الزائرين وتشجيع حركة السياحة الثقافية.

وحرصت الزائرة على التقاط الصور التذكارية لها مع بعض القطع الأثرية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح متحف الآثار المصرية، اليوم، والذي تمت إقامته حديثًا بمبنى الركاب رقم (2)، ومتحف مبنى الركاب رقم (3) بعد الانتهاء من أعمال توسعته وتطويره، وذلك احتفالًا بيوم المتاحف العالمي.