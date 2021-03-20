متحف قصر المنيل ينظم معرضا تحت عنوان «هُن» بمناسبة عيد الأم

غدا الأحد وسوف يستمر حتى 27 مارس الحالى

تحت عنوان «هُن» ينظم متحف قصر المنيل، غدا الأحد ٢١ مارس ٢٠٢١، معرضاً فنيا لتسليط الضوء على الأعمال الفنية لفنانات سيدات، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وأوضح ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن هذا المعرض تم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، ليعرض أكثر من ١٠٠ عمل فني عبارة عن لوحات فنية لفنانات سيدات فقط، مشيرا إلى أن المعرض سوف يستمر لمدة أسبوع حتى ٢٧ مارس ٢٠٢١.

وعلى هامش المعرض سيتم تكريم بعض الأمهات العاملات بوزارة السياحة والآثار فى جميع التخصصات وذلك تقديرا لدورهن فى العمل والمجتمع، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.